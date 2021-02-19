Артемий Панарин повторил личный рекорд по броскам в одном матче НХЛ

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» в послематчевой серии штрафных бросков уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Флайерз» отличились Николя Обе-Кубель и Джоэль Фараби, а за «Рейнджерс» Колин Блэквелл и Брендан Смит. Реализованный буллит Артемия Панарина в послематчевой серии штрафных бросков принёс гостям победу в матче.

Игровое время Панарина составило 22 минуты и 7 секунд, также на его счету одна голевая передача при показателе полезности «-1». 29-летний форвард пропустил предыдущие два встречи из-за травмы нижней части, и матч с «Филадельфией» стал для него первым после возвращения в строй. Артемий произвёл восемь бросков в створ ворот, что является повторением его лично рекорда в одном матче НХЛ. 7 января 2020 года Панарин столько же раз угрожал воротам «Колорадо Эвеланш».