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Малкин впервые в этом сезоне набрал два очка в матче. У него девять баллов в 15 встречах

Малкин впервые в этом сезоне набрал два очка в матче. У него девять баллов в 15 встречах
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» на своём льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:1.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче. Российский форвард впервые в нынешнем сезоне набрал два очка в одной встрече. В этой регулярке Евгений принял участие в 15 матчах, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-2" и 12 минутах штрафного времени.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джейсон Цукер и Брайан Раст. Форвард Брок Нельсон забросил единственную шайбу «островитян» в этом матче.

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