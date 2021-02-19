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Куинн: Панарин осознавал всю серьёзность ситуации, в которую угодили «Рейнджерс»

Куинн: Панарин осознавал всю серьёзность ситуации, в которую угодили «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б) поделился мнением о влиянии вернувшегося в строй Артемия Панарина на положительный результат.

«Не Пикассо, конечно, но поражения действуют на нервы. Без разницы, как мы это сделали, без разницы, насколько красиво это выглядело, нам были нужны два очка, и мы их получили. Артемий в ударе. Мы вызвали его на лёд сегодняшним вечером. И думаю, он осознавал всю серьёзность ситуации, в которую угодили «Рейнджерс», и что нам позарез нужны эти два очка», — сказал Куинн после матча.

Игровое время Панарина составило 22 минуты и 7 секунд, также на его счету одна голевая передача при показателе полезности «-1». 29-летний форвард пропустил предыдущие два встречи из-за травмы нижней части, и матч с «Филадельфией» стал для него первым после возвращения в строй. Артемий произвёл восемь бросков в створ ворот, что является повторением его лично рекорда в одном матче НХЛ. 7 января 2020 года Панарин столько же раз угрожал воротам «Колорадо Эвеланш».

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