Панарин — о победе в серии буллитов: хорошо, что «Рейнджерс» не опустили руки

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б).

«Пропустил пару матчей, восстановился, всё хорошо. Важно было почувствовать игру, я отдал голевую передачу, но в принципе своей игрой всё равно не доволен. Так что буду стараться быть лучше. После проигранных матчей подряд у команды не было большой уверенности, и сегодня команду задело, когда мы пропустили в концовке.

Хорошо, что не опустили руки, было много моментов в овертайме, в большинстве не забили. Здорово, что выиграли, думаю, дальше будем себя лучше чувствовать после пропущенных голов», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.

Игровое время Панарина составило 22 минуты и 7 секунд, также на его счету одна голевая передача при показателе полезности «-1». 29-летний форвард пропустил предыдущие два встречи из-за травмы нижней части, и матч с «Филадельфией» стал для него первым после возвращения в строй. Артемий произвёл восемь бросков в створ ворот, что является повторением его лично рекорда в одном матче НХЛ. 7 января 2020 года Панарин столько же раз угрожал воротам «Колорадо Эвеланш».