Перрон: не знаю, смогу ли превзойти результат Тарасенко, ведь он скоро вернётся

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон после победы в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ) ответил на вопрос, сможет ли превзойти результат Владимира Тарасенко по голам в овертаймах. В матче с «акулами» Дэвид отличился в овертайме, в шестой за за карьеру принеся победу «Блюз». В активе Тарасенко 10 точных бросков в дополнительное время.

«Смогу ли превзойти результат Тарасенко? Не знаю, ведь он скоро вернётся, так что боюсь, что нет. На самом деле я буду счастлив, когда он тоже забьёт. Это будет означать, что наша команда одержала победу», — сказал Перрон.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провёл на льду 22 минуты 10 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Сент-Луиса» Иван Барбашёв имеет в этом матче аналогичную статистику, а его игровое время составило 11 минут 55 секунд. Ему пришлось досрочно завершить встречу из-за травмы.