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Остон Мэттьюс забил 16 голов в 17 матчах сезона и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ

Остон Мэттьюс забил 16 голов в 17 матчах сезона и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. В активе Мэттьюса стало 16 заброшенных шайб в 17 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на четыре точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов).

Третье место делит группа хоккеистов, по 10 раз поражавших чужие ворота. В неё входят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс и нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли.

Мэттьюс вышел на единоличное шестое место по результативной серии в истории «Торонто»
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