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«Миннесота» на выезде обыграла «Анахайм». Капризов – без очков

«Миннесота» на выезде обыграла «Анахайм». Капризов – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» уступил на домашнем льду «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:3.

В составе «Миннесоты» отличились Райан Хартман, Кевин Фиала и Маркус Фолиньо. Единственная шайба «Анахайма» на счету у Сэма Стила.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 39 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Миннесота Уайлд», набрав 14 очков в 13 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (15) – на 6-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман – 07:27' (5x5)   0:2 Фиала (Цуккарелло) – 08:05' (5x5)   1:2 Стил (Хайнен) – 32:00' (5x5)   1:3 Фолиньо (Паризе, Бонино) – 56:15' (5x4)

В другой встрече игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде по буллитам «Аризону Койотс» (3:2 Б).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Браун (Копитар, Андерсон) – 04:21' (5x5)   0:2 Картер (Даути, Виларди) – 11:50' (5x5)   1:2 Гарланд (Келлер, Шмальц) – 21:00' (5x5)   2:2 Кессел (Питлик, Хант) – 25:50' (5x5)   2:3 Виларди – 65:00' (ПБ)
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