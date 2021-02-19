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«Миннесота» на выезде обыграла «Анахайм». Капризов – без очков

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» уступил на домашнем льду «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:3.

В составе «Миннесоты» отличились Райан Хартман, Кевин Фиала и Маркус Фолиньо. Единственная шайба «Анахайма» на счету у Сэма Стила.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 39 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Миннесота Уайлд», набрав 14 очков в 13 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (15) – на 6-м месте.

В другой встрече игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде по буллитам «Аризону Койотс» (3:2 Б).

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