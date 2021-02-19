41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком в истории «Торонто» с тремя очками за матч

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. Форвард «Торонто» Торнтон набрал 3 (1+2) очка в матче, став автором нового клубного рекорда. Канадский нападающий (41 год 231 день) стал самым возрастным игроком в истории «Лифс» с таким достижением. Он превзошёл результат Карла Брюэра (41 день 78 дней).
В активе Торнтона стало 8 (3+5) очков в восьми матчах нынешнего сезона. Примечательно, что все восемь очков ветеран НХЛ набрал в матчах с одним соперником — с «Оттавой».
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