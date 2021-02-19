Губернатор Омской области рассказал о темпах строительства «Арены-Омск»

Губернатор Омской области Александр Бурков во время заседания федерального оргкомитета по подготовке к молодёжному чемпионату мира 2023 года по хоккею рассказал о темпах строительства «Арены-Омск».
«Строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена» ведётся по поручению президента России Владимира Путина правительством Омской области и компанией «Газпром нефть». Это будет шестиэтажное сооружение вместимостью 12 тысяч зрителей. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год. На строительной площадке сейчас задействовано порядка 700 человек.
Работы ведутся в соответствии с графиком. Началось устройство перекрытий третьего этажа. Уверен, что к первенству мира мы подготовимся и проведем его на высоком уровне. Об этом сообщается на портале правительства Омской области.
На площадке строительства «Арены Омск» полностью завершено устройство фундаментной плиты основного здания — работы выполнены с опережением графика на месяц. Продолжается устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на плите второго этажа. Началось устройство перекрытий третьего этажа", — рассказал Бурков.
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