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Александр Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ

Александр Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч без заброшенных шайб, отметившись только результативной передачей. Для российского форварда эта передача стала 581-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило Александру войти в топ-100 ассистентов в истории лиги, повторив результата Дэйва Бабича.

Следующей целью Овечкина являются позиции нападающего «Баффало» Эрика Стаала и Пола Карии, в активе которых по 587 результативных передач. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 1963 передачи.

Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые в сезоне не забил в трёх матчах подряд
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