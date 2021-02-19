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Лавиолетт: не могу обещать, что Самсонов будет играть один из матчей в выходные

Лавиолетт: не могу обещать, что Самсонов будет играть один из матчей в выходные
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз (3:1) прокомментировал вызов российского голкипера Ильи Самсонова в главную команду системы из клуба АХЛ.

«Не могу обещать, что Самсонов будет играть один из матчей в выходные. Я так далеко не заглядываю, но понятно, что у нас скоро будет плотный график матчей. Поэтому я не сомневаюсь, что когда-нибудь вы Самсонова увидите», — сказал Лавиолетт.

Напомним, что Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отметившись передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1). Командированный в «Херши» Самсонов был отмечен в протоколе как один из ассистентов автора победного гола Дамьена Райэта, а что касается непосредственно вратарских обязанностей, то Илья отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.

Голкипер Самсонов отметился результативной передачей, играя за фарм-клуб «Вашингтона»
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