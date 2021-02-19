Гатиятулин — о дисквалификации Евенко: не ожидали. Любой игрок – важная часть команды

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).
«Непростая встреча. Потратили много сил, рады победе. Слова благодарности команде, ребята выкладывались. Были ошибки, их разберём. Готовимся к следующей игре. Не важно, где мы играем, всегда выходим с одним настроем – победить. В этот раз удалось, рады победе.
Кравцов получил повреждение. Посоветовались с докторами, решили дать ему восстановиться. Сейчас дома готовится по индивидуальной программе. Надеемся, что все они будут готовы к домашним матчам
Ожидали ли дисквалификации Евенко? Конечно, не ожидали. Для нас любой игрок – это важная часть команды. Есть ситуация, выходим из неё. Есть ребята, кто готов играть и в поездке присоединится к нам. Например, Игорь Исаев», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».
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