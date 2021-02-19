Блэкберн: не стоит раньше времени делать выводы по Малкину

Автор CBS Sports Пит Блэкберн поделился мнением о выступлении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в нынешнем сезоне.
«Не стоит раньше времени делать выводы по Малкину. Да, это уже 15-й матч в укороченном сезоне, а он впервые набрал более одного очка. Это не тот сезон, который мы были вправе ожидать от Евгения, но у него есть очки в пяти из семи последних встреч», — резюмировал Блэкберн.
Нападающий «Питтсбурга» сделал две голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Российский форвард впервые в нынешнем сезоне набрал два очка в одной встрече. В этой регулярке Евгений принял участие в 15 матчах, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-2" и 12 минутах штрафного времени.
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