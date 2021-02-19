Панарин: сегодня нет гола, но мне и с передачами неплохо живётся

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б) прокомментировал тот факт, что он повторил личный рекорд по броскам в створ ворот.
«Буллит всегда забить важно, там идут серии в одну шайбу. Если ты забил, то чаще всего победил. Мое самочувствие было не очень хорошим. И я особо не бросающий, в основном отдаю пасы. Но сейчас решил немного побросать, да и находился в хороших позициях. Ну да, сегодня нет гола, но мне и с передачами неплохо живётся», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ в русской версии.
Артемий нанёс восемь бросков в створ ворот, что является повторением его личного рекорда в одном матче НХЛ. 7 января 2020 года Панарин столько же раз угрожал воротам «Колорадо Эвеланш».
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