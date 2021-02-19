Мюррей — о 3:7: если бы я лучше делал свою работу, кто знает, что могло бы произойти

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей взял на себя ответственность за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Канадский голкипер появился в воротах на 12-й минуте матча, заменив получившего травму Маркуса Хёгберга. На момент замены «кленовые листья» вели в счёте 1:0, а в оставшееся время они забросили ещё шесть шайб.
«Это поражение на мне. Если бы я лучше делал свою работу и держал команду в матче, кто знает, что могло бы произойти», — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ в русской версии.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. Форвард «Торонто» Торнтон набрал 3 (1+2) очка в матче, став автором нового клубного рекорда. Канадский нападающий (41 год 231 день) стал самым возрастным игроком в истории «Лифс» с таким достижением. Он превзошёл результат Карла Брюэра (41 день 78 дней).
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