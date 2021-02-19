Нюландер: Мэттьюс уничтожает вратарей, против него у них нет никаких шансов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:3) прокомментировал игру американского форварда «кленовых листьев» Остона Мэттьюса.

«Мэттьюс просто уничтожает вратарей, против него у них нет никаких шансов», — приводит слова Нюландера журналист Йонас Зигель…

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. В активе Мэттьюса стало 16 заброшенных шайб в 17 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на четыре точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов).