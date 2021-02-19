Нюландер: Мэттьюс уничтожает вратарей, против него у них нет никаких шансов
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:3) прокомментировал игру американского форварда «кленовых листьев» Остона Мэттьюса.
«Мэттьюс просто уничтожает вратарей, против него у них нет никаких шансов», — приводит слова Нюландера журналист Йонас Зигель…
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. В активе Мэттьюса стало 16 заброшенных шайб в 17 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на четыре точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов).
Мэттьюс вышел на единоличное шестое место по результативной серии в истории «Торонто»
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