Бурмистров: много говорили об удалении Воронкова. Пусть судейский комитет разбирается

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Хорошая игра. Думаю, болельщикам понравилась. «Салават Юлаев» был сильнее — выиграл. Без разницы, как проигрывать — это всегда сложно делать. Просто нужно извлечь уроки из этой игры, посмотреть, что мы сделали неправильно на последних секундах.

Мандраж был, потому что я провёл здесь полтора года. Это было хорошее время, болельщики всегда ко мне хорошо относились. Приятно было вернуться на лёд на «Уфа-Арену».

Удаление Воронкова? Честно, не видел ещё. Много разговаривали об этом в раздевалке, в том числе с Вороном. Я пока момента не видел и не могу обсуждать. Не скажу про мнение Воронкова. Для этого есть судейский комитет. Пусть разбирается», — цитирует Бурмистрова Gorobzor.ru.