Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурмистров: много говорили об удалении Воронкова. Пусть судейский комитет разбирается

Бурмистров: много говорили об удалении Воронкова. Пусть судейский комитет разбирается
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Хорошая игра. Думаю, болельщикам понравилась. «Салават Юлаев» был сильнее — выиграл. Без разницы, как проигрывать — это всегда сложно делать. Просто нужно извлечь уроки из этой игры, посмотреть, что мы сделали неправильно на последних секундах.

Мандраж был, потому что я провёл здесь полтора года. Это было хорошее время, болельщики всегда ко мне хорошо относились. Приятно было вернуться на лёд на «Уфа-Арену».

Удаление Воронкова? Честно, не видел ещё. Много разговаривали об этом в раздевалке, в том числе с Вороном. Я пока момента не видел и не могу обсуждать. Не скажу про мнение Воронкова. Для этого есть судейский комитет. Пусть разбирается», — цитирует Бурмистрова Gorobzor.ru.

«Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал». Разбор скандала в «зелёном дерби» КХЛ
Арбитры весь матч отлично разбирались с «нырками», но почему-то сменили линию поведения на последней минуте.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021