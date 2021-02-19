Ожиганов: в молодёжке никто не мог представить, что Кучеров будет на голову выше Кейна

Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал, как в молодёжной команде ЦСКА ему игралось в одной пятёрке с нападающими Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым.

«Да, я всё детство с ними играл — с 1999 по 2013 год… Мы и в ЦСКА перешли втроём. Я даже не знаю, «химия», не «химия»… Но её мы скорее наладили, чем она нашлась. Может, привыкли друг к другу. Есть ли мечта ещё раз сыграть в одной команде? Конечно, есть. Может, когда-нибудь в одном звене и получится, но трудно сказать, что будет дальше.

Тогда я вряд ли бы поверил, что Никита станет настолько яркой звездой, как сейчас. Помню, когда мы уже переходили в молодёжку, его кумиром был Патрик Кейн. Где тогда был Кучеров и где Кейн? Поэтому представить, что спустя время он будет на голову выше Кейна, никто не мог», — приводит слова Ожиганова «Спорт уик-энд».