Чибриков: Овечкин пока мне не писал – всё-таки я не побил его рекорд

Нападающий системы СКА Никита Чибриков поделился мнением о дебюте за сборную России на третьем этапе Евротура.

«Молодёжные звенья старались соответствовать взрослому статусу турнира. Много знакомых ребят было рядом, это здорово мне помогло адаптироваться к новой для меня команде. Выступление на таком уровне прибавило уверенности, а победа на Шведских играх навсегда останется памятной для меня!

Молодые игроки получили травмы? Возраст тут не играет роли: молодые игроки готовы играть с мужиками, это видно и по матчам КХЛ, и по последним этапам Евротура. Что касается травм, то это лишь несчастные случаи – к сожалению, ребята неудачно упали, такое могло произойти с кем угодно.

Второе место в списке самых молодых игроков с голом за сборную России? У нас с Овечкиным разница всего в несколько дней. Не расстроился, что не установил рекорд – просто рад, что встал на соседние строчки в рейтинге с таким великим хоккеистом, как Александр. Овечкин пока никак не отреагировал, ничего не писал мне – всё-таки я же не побил его рекорд!» — цитирует Чибрикова пресс-служба МХЛ.