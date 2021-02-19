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КХЛ дисквалифицировала защитника «Ак Барса» Андрея Педана на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Ак Барса» Андрея Педана на один матч, сообщает официальный сайт организации.

«В соответствии с п. 4.3.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента защитник «Ак Барса» Андрей Педан получил одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторный в сезоне дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут)», — говорится в заявлении КХЛ.

Напомним, Педан получил дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) после финальной сирены в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салаватом Юлаевым» (2:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся завтра, 20 февраля.