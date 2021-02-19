Кетов вышел на 5-е место по количеству матчей за СКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:3) стал для нападающего СКА Евгения Кетова 463-м за «армейский» клуб. По этому показателю он вышел на пятое место.

35-летний Кетов обошёл Николая Маслова, на чьём счету 463 игры в чемпионатах в «армейской» форме. На данный момент выше Евгения располагаются Максим Сушинский (475), Олег Чурашов (487), Андрей Андреев (503) и Игорь Щурков (506).

Предыдущим игроком, кто достигал отметки в 464 игры, был Максим Сушинский. Произошло это 10 лет назад – 20 февраля 2011 года в матче СКА – «Ак Барс» (4:3 Б). На старте сезона Кетов располагался на общем 13-м месте с 418 встречами в «армейской» форме.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 20 февраля в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».