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Чернышенко провёл первое заседание оргкомитета по организации ЧМ-2023 и МЧМ-2023 в России

Чернышенко провёл первое заседание оргкомитета по организации ЧМ-2023 и МЧМ-2023 в России
Хоккей / Прочие турниры 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге, а также МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.

«Времени остаётся не так много и нужно по всем направлениям обеспечить готовность Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, чтобы достойно представить страну. К предстоящим чемпионатам запланировано много организационных мероприятий, что называется, по всему пути следования спортсменов и гостей – от визового сопровождения и соблюдения важных на сегодня санитарных правил до размещения и создания условий для тренировок.

Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идёт о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге», – приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта РФ.

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