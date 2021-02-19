Чернышенко провёл первое заседание оргкомитета по организации ЧМ-2023 и МЧМ-2023 в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге, а также МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.
«Времени остаётся не так много и нужно по всем направлениям обеспечить готовность Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, чтобы достойно представить страну. К предстоящим чемпионатам запланировано много организационных мероприятий, что называется, по всему пути следования спортсменов и гостей – от визового сопровождения и соблюдения важных на сегодня санитарных правил до размещения и создания условий для тренировок.
Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идёт о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге», – приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта РФ.
- 19 февраля 2021
-
17:14
-
16:40
-
16:17
-
15:30
-
14:55
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
13:15
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:35
-
11:16
-
11:12
-
11:05
-
10:50
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:48
-
09:25
-
09:00
-
08:55
-
08:34
-
08:25
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:43
-
06:43