Бадюков: если Кадейкин останется в КХЛ, за него будет вестись очень серьёзная борьба

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил текущее выступление «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Я думаю, что Уфа на сто процентов готова к плей-офф. Перед матчем с «Ак Барсом» команда не играла 11 дней. Но эта встреча показала, что у «Салавата» был соответствующий настрой на «зелёное дерби». В плей-офф все игры как раз такими и будут. Неважно, кто будет в соперниках. Мы видим, что атакующий потенциал у «Салавата» большой. Есть не только первая тройка, но и звено Кадейкина. Да и сам Александр в большинстве нашёл свою точку. Партнёры прекрасно знают, как его использовать. В обороне, особенно во втором периоде матча с Казанью, у «Салавата» прослеживались проблемы с выходом из зоны. Но это дело наживное. Я думаю, что «Салават Юлаев» будет выглядеть примерно так же в плей-офф.
Важно ли уфимцам сохранять в межсезонье Кадейкина и Маннинена? Я думаю, что здесь прослеживается взаимосвязь с продлением контракта с Лямся. Лямся — финский тренер, и он всегда найдёт общий язык с легионерской тройкой. Это одно из лучших звеньев в КХЛ, его практически невозможно остановить в большинстве. Что касается Кадейкина, то он является лакомым кусочком для многих команд. Если он решит остаться в Континентальной хоккейной лиге, за него будет вестись очень серьёзная борьба», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».
- 19 февраля 2021
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