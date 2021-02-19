Генменеджер «Югры» — о плей-офф: сезон для нас только начинается, первый «посев» — бонус

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал выступление клуба в регулярном чемпионате ВХЛ.
«На самом деле сейчас не время обсуждать итоги гладкого чемпионата для нашей команды, её рекорды. Да, какие-то позитивные моменты просматриваются, но в реальности не сделано даже половины дела — по большому счёту мы всего лишь разыграли стартовую позицию в плей-офф. Будем считать, что сезон для «Югры» только начинается, а наш первый «посев» — это только бонус.
Практически у всей лиги из-за эпидемии был скомкан предсезонный период. Тем не менее команда провела чемпионат стабильно, а тренерский штаб Вадима Епанчинцева добился прогресса в игре прежде всего в защитной линии и в линии вратарей. Что касается нападения, то его потенциал был виден.
Довольны тем, как новые игроки вписались в команду. Например, Никита Тертышный стал лучшим снайпером чемпионата, а Артём Воронин выполнил много черновой работы, проявил лидерские качества. Но опять-таки окончательную оценку даст плей-офф.
Перед стартом сезона ставили максимальные задачи — и в чемпионате, и в Кубке Петрова. У «Югры» большая поддержка со стороны болельщиков, руководителей региона. Делаем все возможное, чтобы решить вторую и главную часть задачи», — приводит слова Гусев Russia-Hockey.ru.
- 19 февраля 2021
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