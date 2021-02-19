Матыцин: уверен, ЧМ-2023 и МЧМ-2023 поспособствуют развитию хоккея в России

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о подготовке к ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге, а также МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.
«Учитывая большое количество организаторов, особенно по молодёжному Первенству, для координации операционных вопросов при Минспорте будет создана рабочая группа по подготовке к предстоящим чемпионатам. Это позволит обеспечить тесное взаимодействие с исполнителями мероприятий на отдельных этапах подготовки и оперативное рассмотрение возникающих вопросов.
Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» – амбициозный проект, вместимость арены – свыше 20 тысяч зрителей, объект рассчитан на многофункциональное использование. Реконструкция объекта осуществляется инвестором в рамках концессионного соглашения, подписанного между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена».
Чемпионат и Первенство мира по хоккею – знаковые события для всех поклонников этого вида спорта в нашей стране. Учитывая богатый опыт России в организации самых крупных международных спортивных форумов, нет сомнений, что мы проведём соревнования на самом высоком уровне. А иностранные спортсмены и болельщики оценят гостеприимство городов-организаторов. Уверен также, что чемпионат и Первенство мира будут способствовать дальнейшему развитию и популяризации хоккея, особенно в молодёжной среде», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
- 19 февраля 2021
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