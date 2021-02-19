Генменеджер «Сент-Луиса»: наша задача — оставить Биннингтона в команде

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что клуб намерен продлить контракт с вратарем Джорданом Биннингтоном.

«Мы задрафтовали его, он долго пробивался в состав, но, попав в команду, помог нам добиться успеха, и мы рассчитываем оставить его у нас. Биннингтон делает ставку на себя. Он хочет получить такой же контракт и, скорее всего, получит такие же деньги, как и те вратари, кто уже добился успеха. В лиге его считают полноценным первым номером. И мы тоже так думаем.

Посмотрите на возраст и его достижения. У большинства команд есть первый номер, есть он и у нас. Конечно, если его здесь не будет, мы найдём другого партнёра для Хуссо. Но наша задача заключается в том, чтобы оставить его в команде», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ на русском языке.