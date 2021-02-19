Ержабек: для «Витязя» уже начался плей-офф. Мы боремся, стараемся

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2 Б).

«Для нас уже начался плей-офф. Мы боремся, стараемся. Вы правильно заметили, за счёт этого мы прибавили в обороне, но и моментов у чужих ворот тоже создаём много. Надо только их реализовывать.

В какой роли мне комфортнее играть? Как тренер скажет, так мне и удобней, и так мы и играем. Саша (Александр Сёмин. — Прим. «Чемпионата») вернулся на своё привычное место, поэтому я поднялся на синюю линию. Как раз-таки забили, помогли команде набрать очко, но, повторюсь, надо забивать больше.

«Витязю» пришлось провести много матчей без зрителей, в отличие от того же «Спартака»? Просто так получилось, такой год. Конечно, играть с болельщиками — это всегда здорово и хорошо. К сожалению, четыре заключительные игры мы проведём на выезде. Всё равно будем стараться набирать очки в каждой из них.

В концовке встречи «Металлург» прибавил или «Витязь» стал играть слишком близко к своим воротам? Я бы не сказал, что мы прижались. Игра действительно была равная, у всех были моменты, но вратари сыграли очень хорошо. В эпизоде с голом просто хорошо сыграли нападающие. Нам немного не хватило до победы», — приводит слова Ержабека Podolsk.ru.