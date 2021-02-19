НХЛ перенесла матч «Каролина» – «Тампа-Бэй» с 28 марта на 21 февраля

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила об изменениях в расписании регулярного чемпионата сезона-2020/2021.

Матч «Каролина Харрикейнз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» перенесён с 28 марта на 21 февраля. Начало встречи — в 3:00 мск.

Домашний матч «Каролины» с «Чикаго Блэкхоукс», который должен был состояться 21 февраля, отложен. Новая дата встречи будет объявлена позднее.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.