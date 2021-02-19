«Виннипег» забрал с драфта отказов голкипера Эрика Комри
Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» забрал с драфта отказов голкипера Эрика Комри, куда его выставил «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом в своём «твиттере» сообщает пресс-служба канадского клуба. Вратарь был переведён в запасной состав.
25-летний канадец стал игроком «Нью-Джерси» 12 января, когда клуб забрал его с драфта отказов «Виннипега». За «Дэвилз» он провёл один матч в регулярном чемпионате НХЛ. Во встрече с «Баффало Сэйбрз» Комри одержал победу, отразив 30 из 33 бросков.
Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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