Цукер: «Питтсбург» делает упор на том, чтобы лучше начинать матчи и забивать первый гол

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Цукер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

«Стараемся делать упор на том, чтобы лучше начинать матчи и забивать первый гол. Здорово, что сегодня нам удалось забросить первыми. Когда «Айлендерс» нужно отыгрываться, им приходится отходить от своей системы. Тем самым у нас может появиться немного больше свободы, чтобы играть в свою игру и продолжать атаковать.

В тренировочном лагере в этом году у нас была хорошая «химия», но в нескольких первых матчах сезона мы её потеряли. Сейчас просто пытаемся вернуть её обратно, и сегодняшний матч стал хорошим шагом в этом направлении. Была хорошая игра в плане построения взаимодействий, и мы просто должны продолжать становиться лучше», — цитирует Цукера официальный сайт НХЛ на русском языке.