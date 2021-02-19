Цукер: «Питтсбург» делает упор на том, чтобы лучше начинать матчи и забивать первый гол

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Цукер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).
«Стараемся делать упор на том, чтобы лучше начинать матчи и забивать первый гол. Здорово, что сегодня нам удалось забросить первыми. Когда «Айлендерс» нужно отыгрываться, им приходится отходить от своей системы. Тем самым у нас может появиться немного больше свободы, чтобы играть в свою игру и продолжать атаковать.
В тренировочном лагере в этом году у нас была хорошая «химия», но в нескольких первых матчах сезона мы её потеряли. Сейчас просто пытаемся вернуть её обратно, и сегодняшний матч стал хорошим шагом в этом направлении. Была хорошая игра в плане построения взаимодействий, и мы просто должны продолжать становиться лучше», — цитирует Цукера официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 19 февраля 2021
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