Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв выбыл на шесть недель из-за травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв из-за травмы левой лодыжки выбыл на шесть недель, сообщает официальный сайт американского клуба.

Кроме того, «Блюз» отозвали нападающего Натана Уокера из клуба АХЛ «Ютика Кометс» и направили его в «команду такси».

Напомним, россиянин досрочно закончил матч с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) из-за травмы нижней части. Иван неудачно заблокировал бросок по воротам своей команды, в результате чего травмировал ногу.

В нынешнем сезоне 25-летний Барбашёв принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+6» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за матч воспитанник московского «Динамо» проводил на льду 13 минут 23 секунды.