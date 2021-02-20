«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

В составе победителей голы забили Нино Нидеррайтер (2), Винсент Трочек, Мартин Нечас и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников за 14.57 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Иэн Митчелл и Карл Сёдерберг. Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 16.48 на льду заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 23 февраля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».