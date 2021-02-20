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«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников без очков

«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

В составе победителей голы забили Нино Нидеррайтер (2), Винсент Трочек, Мартин Нечас и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников за 14.57 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Иэн Митчелл и Карл Сёдерберг. Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 16.48 на льду заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 23 февраля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Нидеррайтер (Славин) – 15:22' (5x5)   2:0 Трочек (Бин, Нидеррайтер) – 24:03' (5x5)   2:1 Кейн (Дебринкэт) – 36:39' (5x5)   2:2 Митчелл (Кемпф, Кейн) – 39:49' (5x5)   3:2 Нечас (Гардинер, Терявяйнен) – 42:26' (5x4)   4:2 Нидеррайтер (Фаст, Нечас) – 55:04' (5x4)   5:2 Славин – 56:46' (en)   5:3 Сёдерберг (Кейн, Боквист) – 59:09' (6x4)
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