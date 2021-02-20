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«Флорида» без Бобровского крупно победила «Детройт»

«Флорида» без Бобровского крупно победила «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Маккензи Уигар, Патрик Хёрнквист (2), Александр Барков, Аарон Экблад и Энтони Дюклер. Российский голкипер Сергей Бобровский провёл матч на скамейке запасных. У «Детройта» голы забили Бобби Райан и Валттери Фильппула.

Эта победа стала для «Флориды» третьей подряд, у «Детройта» это третье подряд поражение. Следующий матч команды проведут между собой 21 февраля, затем «Пантерз» 23, 25 и 26 февраля примут «Даллас Старз», а «Детройт» 24 и 26 февраля сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

В другом матче игрового дня «Каролина Харрикейнз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ламмикко (Коннолли, Яндл) – 06:09' (5x5)   0:2 Уигар (Юбердо, Веннберг) – 07:58' (5x5)   0:3 Хёрнквист (Яндл, Юбердо) – 12:45' (5x5)   1:3 Райан (Фаббри) – 14:06' (5x5)   1:4 Барков (Вераге, Строльман) – 15:15' (5x5)   1:5 Экблад (Уигар, Дюклер) – 39:37' (5x5)   2:5 Фильппула (Фаббри, Ларкин) – 42:49' (5x5)   2:6 Хёрнквист (Барков, Яндл) – 45:50' (5x4)   2:7 Дюклер (Барков, Вераге) – 48:56' (5x5)
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