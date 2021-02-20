«Флорида» без Бобровского крупно победила «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Маккензи Уигар, Патрик Хёрнквист (2), Александр Барков, Аарон Экблад и Энтони Дюклер. Российский голкипер Сергей Бобровский провёл матч на скамейке запасных. У «Детройта» голы забили Бобби Райан и Валттери Фильппула.

Эта победа стала для «Флориды» третьей подряд, у «Детройта» это третье подряд поражение. Следующий матч команды проведут между собой 21 февраля, затем «Пантерз» 23, 25 и 26 февраля примут «Даллас Старз», а «Детройт» 24 и 26 февраля сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

В другом матче игрового дня «Каролина Харрикейнз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.