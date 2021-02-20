Ландеског — о матче на озере Тахо: рад, что вернулся вовремя. Такие игры нельзя пропускать

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског рассказал о тренировке на озере Тахо, где 20 февраля команде предстоит провести матч с «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Мне очень повезло, что я успел вернуться в состав. Очень рад, что вернулся и хорошо себя чувствую. Действительно хорошо и готов играть.
Сначала я не очень переживал. А потом посмотрел на календарь, посчитал, сколько дней осталось, и понял, что могу пропустить это событие. Оставалось только следовать протоколу. Мне очень повезло, что я вернулся вовремя. Такие игры никак нельзя пропускать», — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ на русском языке.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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