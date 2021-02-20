«Калгари» без Нестерова проиграл «Эдмонтону», «Виннипег» победил «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви и Гаэтан Хас. У «Флэймз» единственный гол забил Расмус Андерссон. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров участия в матче не принимал.
Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Калгари» 23 и 25 февраля проведёт выездные встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».
В другом матче игрового дня «Виннипег Джетс» в гостях победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:0. За «Джетс» забили Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.
Следующий матч 22 февраля команды проведут между собой, затем 26 и 28 февраля «Виннипег» примет «Монреаль Канадиенс», а «Ванкувер» 24 и 26 февраля сыграет с «Эдмонтоном».
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