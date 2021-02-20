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«Калгари» без Нестерова проиграл «Эдмонтону», «Виннипег» победил «Ванкувер»

«Калгари» без Нестерова проиграл «Эдмонтону», «Виннипег» победил «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви и Гаэтан Хас. У «Флэймз» единственный гол забил Расмус Андерссон. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров участия в матче не принимал.

Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Калгари» 23 и 25 февраля проведёт выездные встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».

В другом матче игрового дня «Виннипег Джетс» в гостях победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:0. За «Джетс» забили Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.

Следующий матч 22 февраля команды проведут между собой, затем 26 и 28 февраля «Виннипег» примет «Монреаль Канадиенс», а «Ванкувер» 24 и 26 февраля сыграет с «Эдмонтоном».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли – 07:25' (5x5)   0:2 Эпплтон (Пионк) – 58:43' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Пульюярви (Бэрри, Нурс) – 05:41' (5x5)   0:2 Хас (Нил, Чиассон) – 37:55' (5x5)   1:2 Андерссон (Годро, Джордано) – 38:40' (5x5)
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