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«В США он привнёс новую культуру в своём деле». Фетисов отреагировал на смерть Чекмарёва

«В США он привнёс новую культуру в своём деле». Фетисов отреагировал на смерть Чекмарёва
Хоккей / НХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал смерть бывшего массажиста сборных СССР и «Детройт Ред Уингз» Сергея Чекмарёва.

«В США он привнёс новую культуру в своём деле. Высочайшего уровня специалист, при нём был совершенно другой смысл подготовки и реабилитации спортсменов. Когда мы приехали, не во всех командах были массажисты, а когда появился Сергей, стало совершенно другое настроение в раздевалке. Он знал, как каждому замотать клюшку, как коньки наточить, что сказать. У него были огромные душа и сердца, такого отношения ни у кого не помню.

Для меня он был как старший брат. Он жил интересами каждого из нас, команды в целом. Удивительный человек. За каждого переживал больше, чем за себя. В командах, в которых я играл, без Сергея не было бы побед, такой атмосферы и, самое главное, здоровья у хоккеистов.

Буквально позавчера мы с ним долго разговаривали. Вообще не верится. Он был в хорошем настроении всё время. Сегодня Саша Овечкин прислал мне ссылку, что Сергей умер. Какая-то нелепая история, не хочу верить, что Сергея нет», — приводит слова Фетисова ТАСС.

На 66-м году жизни скончался бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарёв
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