Артюхин — о драках: сейчас в КХЛ большие штрафы, не хотелось бы пропускать игры

Нападающий подольского «Витязя» Евгений Артюхин рассказал об игровой манере и отношении к дракам.
«Прошли в плей-офф и вышли на СКА, одного из лидеров сезона. Мы очень старались, было невероятно тяжело. К сожалению, судьи решили остановить тот четвертый матч. В том моменте столкновения никакой остроты в игре не было, и в моих действиях умысла нарушать — тоже, никто в выигрыше не остался бы. В принципе, можно было давать обоюдное удаление – швед тоже блокировал меня, ведь и я упал. В этом году случалось, что в похожих случаях арбитры не фиксировали нарушение.
В моей игре присутствует акцент на силовых приёмах. Всё-таки я силовой игрок, все ждут от меня этого. И всё же особенно приятен в игре гол. Забивая, ощущаю себя сразу единым целым с командой. Приятно, когда партнеры поздравляют, вся команда радуется – и игроки, и тренеры, и ребята из персонала. Они, может быть, вообще больше нас переживают. Ведь стоят за бортиком, а на лёд выйти не могут. В «Витязе» все сотрудники играют в хоккей. Такому, думаю, могут позавидовать в любом клубе КХЛ.
После операции на плече я практически перестал драться? После драки всё может произойти, но все же большие штрафы сейчас в КХЛ, и не хотелось бы пропускать матчи. Дисквалификация – это ужасно. В минувшем сезоне мне начисляли большие денежные штрафы, так еще и матчи пропускаешь.
Чем бы хотел заниматься дальше? Продолжить карьеру в «Витязе»! В доме все гвозди попрятал», — приводит слова Артюхина пресс-служба клуба.
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