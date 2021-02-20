Бриндамор: «Каролина» провела отличный матч с «Чикаго», могли забить даже 10 голов
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).
«Мы провели отличный матч. Думаю, могли забить даже 10 голов. Мы были к этому близки и, думаю, не стали бы отказываться от этого круглого числа. При этом мы играли с динамичной командой, способной сделать гол из ничего. Нужно было держать с ними отрыв, да и наш вратарь Джеймс Раймер сотворил несколько ключевых сэйвов», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.
Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 23 февраля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Блэкхоукс» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
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