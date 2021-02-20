Вайсфельд: что будет делать «СЮ», если Лямся вылетит в первом раунде? Контракт-то подписан

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал продление контракта главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся с клубом.
«Когда такое происходит, это обычно означает, что у тренера на столе лежит несколько предложений контрактов и он выбирает. Вот и говорит действующему клубу: «Ребята, давайте как-то с будущим определимся, чтобы я хорошее предложение не упустил». Я хорошо отношусь к Лямся как к специалисту, но не думаю, что другие клубы сейчас его на части рвут и кто-то ему предлагает условия лучше, чем в «Салавате Юлаеве».
Не очень понятна причина такой спешки. К примеру, Николай Цулыгин прошёл в плей-офф два круга и в прошлом году не проиграл. Что будет делать «Салават», если Лямся вылетит в первом раунде? Контракт-то уже подписан. Получается, как у «Авангарда» с Хартли. Сперва подписали контракт на три года, а потом развернули дискуссию, правильно это или нет», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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