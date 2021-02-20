Команду детского тренера Кучерова и Гусева не пускают на Открытое первенство Москвы

Тренер хоккейной школы в Долгопрудном Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева, рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда.
«Команду не включили в первенство Москвы, не дали детям играть. Об этом все молчат, как будто ничего не произошло. Кто-то решил со мной разобраться. Представьте, ваш ребёнок год не играет в хоккей. И кто-то ему указывает, где он должен тренироваться, где и как заниматься. Я этого не понимаю.
Мы уже писали и в ФХР, и министрам. В Федерации хоккея Москвы говорят глупости. Сначала — что у нас слабые команды, потом — что не вовремя подали документы. Мы же уже были заявлены, в сентябре даже провели один матч. Да, поменяли юридическое лицо, но команда из Балашихи это делала трижды, и ничего. 60 детей уже не играют, а сейчас начнётся турнир команд 2012 года рождения, их тоже, наверное, не пустят», — приводит слова Курдина «RT на русском».
- 20 февраля 2021
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:40
-
12:23
-
11:59
-
11:22
-
10:47
-
10:20
-
10:03
-
09:49
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
05:53
-
05:44
-
04:05
-
00:01
- 19 февраля 2021
-
23:40
-
22:49
-
21:52
-
20:59
-
20:24
-
20:00
-
19:49
-
19:30
-
18:40
-
18:02
-
17:53
-
17:30
-
17:14
-
16:40
-
16:17
-
15:30