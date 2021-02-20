Кожевников прокомментировал скандальное видео с тренером, обучавшего детей боевым приёмам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал видео с тренировки в одной из хоккейных школ, как тренер отрабатывал с детьми навыки драки на льду.

«Не знаю, где он играл и играл ли вообще, но голову надо иметь на плечах. Бить маленьких детей по голове, у которых организм ещё не сформирован, — это маразм! Хоть в маске, хоть без неё очень легко заработать сотрясение мозга, потому что голова постоянно трясётся. Конечно, его необходимо лишить лицензии, тут и говорить нечего, на снимке всё видно. Неважно, кто настоял на такой тренировке, он должен был понимать, а если не понимал, то надо отправлять лечиться», — приводит слова Кожевникова «RT на русском».

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, как детский тренер Андрей Студеникин учит своих семилетних воспитанников драться. Демонстрируется, как хоккеисты в шлемах, с полной защитой лица отрабатывают удары кулаком в голову друг другу, не скидывая перчаток.