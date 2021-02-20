Сын Ларионова: немногим удаётся делать мир лучше — у Чекмарёва это получалось каждый день

Игорь Ларионов — младший, сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, прокомментировал смерть бывшего массажиста сборных СССР и «Детройт Ред Уингз» Сергея Чекмарёва.

«Покойтесь с миром, дядя Сергей. Вы были одним из лучших людей на земле. Мне очень повезло, что мне вы были как второй отец. Немногим удаётся делать этот мир лучше, но у Сергея Чекмарёва получалось это каждый день. Мир не забудет вас, легенда», – написал Ларионов-младший в «Твиттере».

Чекмарёва в «Детройте» называли Чикой (Cheeka). Специалист работал в «Ред Уингз» с 1998 года. С ним американский клуб выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В сборной СССР Чекмарёв работал массажистом с 1982 года. При нём советские хоккеисты трижды выигрывали на Олимпийских играх (1984, 1988, 1992).