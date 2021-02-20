Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сын Ларионова: немногим удаётся делать мир лучше — у Чекмарёва это получалось каждый день

Сын Ларионова: немногим удаётся делать мир лучше — у Чекмарёва это получалось каждый день
Хоккей / НХЛ 0

Игорь Ларионов — младший, сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, прокомментировал смерть бывшего массажиста сборных СССР и «Детройт Ред Уингз» Сергея Чекмарёва.

«Покойтесь с миром, дядя Сергей. Вы были одним из лучших людей на земле. Мне очень повезло, что мне вы были как второй отец. Немногим удаётся делать этот мир лучше, но у Сергея Чекмарёва получалось это каждый день. Мир не забудет вас, легенда», – написал Ларионов-младший в «Твиттере».

Чекмарёва в «Детройте» называли Чикой (Cheeka). Специалист работал в «Ред Уингз» с 1998 года. С ним американский клуб выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В сборной СССР Чекмарёв работал массажистом с 1982 года. При нём советские хоккеисты трижды выигрывали на Олимпийских играх (1984, 1988, 1992).

На 66-м году жизни скончался бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарёв
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021