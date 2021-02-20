«Амур» дома всухую обыграл «Нефтехимик», забросив 3 шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.
Самым результативным игроком встречи стал Владимир Бутузов, он набрал 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Кирилл Рассказов и Дмитрий Архипов. Первый шат-аут в сезоне у голкипера «Амура» Евгения Аликина, он отразил 24 броска.
Это восьмой проигрыш нижнекамского клуба в последних девяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Амур» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 23 февраля.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
14:52
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:40
-
12:23
-
11:59
-
11:22
-
10:47
-
10:20
-
10:03
-
09:49
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
05:53
-
05:44
-
04:05
-
00:01
- 19 февраля 2021
-
23:40
-
22:49
-
21:52
-
20:59
-
20:24
-
20:00
-
19:49
-
19:30
-
18:40
-
18:02
-
17:53
-
17:30
-
17:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам