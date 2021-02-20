«Амур» дома всухую обыграл «Нефтехимик», забросив 3 шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Самым результативным игроком встречи стал Владимир Бутузов, он набрал 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Кирилл Рассказов и Дмитрий Архипов. Первый шат-аут в сезоне у голкипера «Амура» Евгения Аликина, он отразил 24 броска.

Это восьмой проигрыш нижнекамского клуба в последних девяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Амур» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 23 февраля.