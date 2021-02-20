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«Амур» дома всухую обыграл «Нефтехимик», забросив 3 шайбы

«Амур» дома всухую обыграл «Нефтехимик», забросив 3 шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Самым результативным игроком встречи стал Владимир Бутузов, он набрал 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Кирилл Рассказов и Дмитрий Архипов. Первый шат-аут в сезоне у голкипера «Амура» Евгения Аликина, он отразил 24 броска.

Это восьмой проигрыш нижнекамского клуба в последних девяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Амур» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 23 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рассказов (Йордан, Михасёнок) – 02:41' (5x5)   2:0 Бутузов (Васильев) – 15:30' (5x5)   3:0 Архипов (Бутузов, Пьянов) – 33:18' (5x4)
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