Воронков: «Спартак» играет в режиме плей-офф, они в каждой смене будут работать на полную

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 19:30 мск.

«Как команда отреагировала на матч в Уфе? Всегда обидно проигрывать, тем более в дерби. В любом случае, было полезно сыграть такой напряжённый матч перед плей-офф. После матча вернулись домой, отдохнули, потренировались. Сейчас уже всё забыли и готовимся к сегодняшней встрече.

Что можете сказать о «Спартаке»? Интересная, опытная команда. У Олега Знарка всегда команды с характером, в каждой игре бьются до конца. Будет тяжёлый матч, нам надо выполнять установку тренера, строго играть в обороне и средней зоне, стараться не допускать потерь. «Спартак» будет мотивирован ещё и потому, что хочет попасть в плей-офф. Да, против таких команд трудно. «Спартак» уже не первый день играет в режиме плей-офф. Они будут сконцентрированы и в каждой смене работать на полную.

Думаю, сегодня будет совсем другой матч по накалу. Соперник решает свои задачи, у нас есть свои цели на остаток регулярного чемпионата. Болельщиков ждет интересная игра, ждём всех на «Татнефть Арене», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Ак Барса».