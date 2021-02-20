Бердичевского уволили из СКА-1946. Команда не забивала три матча подряд

Лев Бердичевский покинул пост главного тренера СКА-1946, сообщается на официальном сайте клуба.



Главным тренером команды назначен Александр Титов, который ранее занимал должность главного тренера «СКА-Невы». Кроме того, в штаб команды возвращается Альберт Лещёв.



Исполняющим обязанности главного тренера «СКА-Невы» назначен Евгений Федоров. Бердичевский покидает систему СКА.



Вчера СКА-1946 одержал победу во встрече с «Алмазом» (2:1), но до этого не забивал на протяжении трёх матчей подряд – с «Алмазом» (0:1) и дважды с «Локо» (0:2, 0:2).

В нынешнем сезоне СКА-1946 сыграл 58 матчей и набрал 85 очков. Команда занимает 4-е место в Западной конференции и 3-е — в сводной таблице Молодёжной хоккейной лиги.