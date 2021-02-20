Ларионов — о смерти Чекмарева: ты всегда делал мир лучше, даря своё тепло и внимание
Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов высказался о смерти массажиста «красных крыльев» Сергея Чекмарёва.
«Нет слов описать произошедшее и печаль, которая охватила моё сердце. Больше 40 лет дружбы, успеха и взаимоуважения связывало нас, как мы вместе шли по извилистой дороге жизни.
ЦСКА, сборная СССР, «Лугано», «Сан-Хосе», «Детройт»… Ты всегда был на заднем плане и делал этот мир лучше, даря многим поколениям игроков и людей человеческое тепло и внимание.
Величайший профессионал своего дела и выдающийся сын России. Покойся с миром, брат», — написал Ларионов на своей странице в «Инстаграме».
Чекмареву было 65 лет. Он известен по работе в сборной СССР, а в 1998 году массажист присоединился к «Детройту».
На 66-м году жизни скончался бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарёв
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