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Самсонов, вернувшийся в «Вашингтон» 19 февраля, переведён в запасной состав

Самсонов, вернувшийся в «Вашингтон» 19 февраля, переведён в запасной состав
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перевёл голкипера Илью Самсонова в запасной состав, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

Отмечается, что в основной состав включён вратарь Крэйг Андерсон.

Таким образом, россиянин не сыграет в предстоящем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Кэпиталз» вызвали Самсонова из АХЛ вчера, 19 февраля. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января, когда «кэпс» встречались с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии буллитов со счётом 3:4.

Ранее Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отдав передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1). Кроме того, он отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.

Голкипер Самсонов отметился результативной передачей, играя за фарм-клуб «Вашингтона»
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