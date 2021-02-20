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Дацюк, пропустивший два последних матча «Автомобилиста», сыграет с «Сочи»

Дацюк, пропустивший два последних матча «Автомобилиста», сыграет с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк примет участие в матче чемпионата КХЛ с «Сочи».

«Завтра он будет играть. Это всё (пропуск матчей. — Прим. «Чемпионата») было по плану», — приводит слова директора екатеринбургского клуба Максима Рябкова ТАСС.

42-летний хоккеист пропустил последние два матча — с «Амуром» (1:2 ОТ) и «Барысом» (1:2).

Дацюк принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, забросив 11 шайб и отдав 24 результативные передачи при показателе полезности «+13».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

«Автомобилист» в гостях уступил «Барысу»
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