Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

За 7 секунд до конца первого периода Владимир Брюквин открыл счёт в матче. Во втором «Йокерит» забросил трижды усилиями Ииро Пакаринена и Давида Скленички, оформившего дубль. В начале третьего периода динамовцы сравняли счёт. Голы забили Магнус Пяаярви и Михал Чайковски. Однако в середине периода Брайан О'Нилл вновь вывел финнов вперёд. На последней минуте счёт сравнял Андрей Сергеев. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Кагарлицкий.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 23 февраля в Москве встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» 22 февраля в Хельсинки — с «Витязем».