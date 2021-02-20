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Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»

Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Брюквин (Сергеев) – 19:53' (5x5)   1:1 Пакаринен (Лёв, Йенсен) – 31:22' (5x4)   2:1 Скленичка – 36:46' (5x5)   3:1 Скленичка – 39:04' (5x5)   3:2 Пяаярви (Волков, Линдберг) – 44:29' (5x5)   3:3 Чайковски (Яшкин, Кагарлицкий) – 46:37' (5x3)   4:3 О'Нилл – 50:21' (5x5)   4:4 Сергеев (Шипачёв) – 59:33' (5x4)   4:5 Кагарлицкий (Сергеев) – 61:48' (4x3)

За 7 секунд до конца первого периода Владимир Брюквин открыл счёт в матче. Во втором «Йокерит» забросил трижды усилиями Ииро Пакаринена и Давида Скленички, оформившего дубль. В начале третьего периода динамовцы сравняли счёт. Голы забили Магнус Пяаярви и Михал Чайковски. Однако в середине периода Брайан О'Нилл вновь вывел финнов вперёд. На последней минуте счёт сравнял Андрей Сергеев. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Кагарлицкий.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 23 февраля в Москве встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» 22 февраля в Хельсинки — с «Витязем».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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