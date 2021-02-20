Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» выставил на драфт отказов лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне

«Анахайм» выставил на драфт отказов лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» выставил нападающего Адама Хенрика на драфт отказов, сообщил известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

В прошлом сезоне Хенрик стал лучшим бомбардиром «уток» в регулярном чемпионате. Он принял участие в 71 встрече «регулярки», забросив 26 шайб и отдав 17 результативных передач при показателе полезности «–2» и 22 минутах штрафного времени.

В нынешнем сезоне канадский нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «–8» и четырёх минутах штрафного времени.

Хенрик выступает за «Анахайм» с сезона-2017/2018, когда был обменян в стан «Дакс» из «Нью-Джерси Дэвилз». Контракт 31-летнего форвард с «утками» действует до конца сезона-2023/2024. Его зарплата составляет $ 5,85 млн в год.

Денис Гурьянов повторил достижение Адама Хенрика восьмилетней давности
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021