«Анахайм» выставил на драфт отказов лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» выставил нападающего Адама Хенрика на драфт отказов, сообщил известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
В прошлом сезоне Хенрик стал лучшим бомбардиром «уток» в регулярном чемпионате. Он принял участие в 71 встрече «регулярки», забросив 26 шайб и отдав 17 результативных передач при показателе полезности «–2» и 22 минутах штрафного времени.
В нынешнем сезоне канадский нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «–8» и четырёх минутах штрафного времени.
Хенрик выступает за «Анахайм» с сезона-2017/2018, когда был обменян в стан «Дакс» из «Нью-Джерси Дэвилз». Контракт 31-летнего форвард с «утками» действует до конца сезона-2023/2024. Его зарплата составляет $ 5,85 млн в год.
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